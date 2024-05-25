В окупованій Євпаторії пролунали вибухи

Вибухи в Євпаторії у тимчасово окупованому Криму пролунали зранку 25 травня. Також вибухи чули в Новофедорівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Євпаторії було чути вибухи, над Новофедорівкою підіймається дим", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що у Новофедорівці на заході Криму розташований аеродром "Саки". Там базується 43 винищувальний полк РФ. Це угрупування підтримує окупаційні війська на півдні України. На озброєнні - бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30. Також у мережі зазначають, що вибухи у Новофедорівці можуть бути пов'язані з побутовою пожежею. Є інформація, що поблизу Євпаторії палають приватні будівлі, а вибухи - від газових балонів. Фото: над Новофедорівкою підіймається дим (t.me/Crimeanwind)