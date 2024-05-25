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В окупованій Євпаторії пролунали вибухи

Євпаторія, Субота 25 травня 2024 09:30
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В окупованій Євпаторії пролунали вибухи Фото: в Євпаторії пролунали вибухи 25 травня (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи в Євпаторії у тимчасово окупованому Криму пролунали зранку 25 травня. Також вибухи чули в Новофедорівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Євпаторії було чути вибухи, над Новофедорівкою підіймається дим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Новофедорівці на заході Криму розташований аеродром "Саки". Там базується 43 винищувальний полк РФ. Це угрупування підтримує окупаційні війська на півдні України. На озброєнні - бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Також у мережі зазначають, що вибухи у Новофедорівці можуть бути пов'язані з побутовою пожежею. Є інформація, що поблизу Євпаторії палають приватні будівлі, а вибухи - від газових балонів.

В окупованій Євпаторії пролунали вибухи

Фото: над Новофедорівкою підіймається дим (t.me/Crimeanwind)

Ситуація у Криму

Варто зазначити, що українські розвідники та Сили оборони провели вже десятки операцій у тимчасово окупованому Криму та у Чорному морі. Захисники знищують об'єкти РФ на території півострова, а також ворожі кораблі.

Так, нещодавно ЗСУ завдали удару по аеродрому Джанкой на півночі Криму. Там були уражені засоби протиповітряної оборони ворога.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що вибухи у районі Джанкоя в ніч на 17 квітня - це спецоперацію українських військових.

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Євпаторія Крим Війна в Україні Вибухи
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