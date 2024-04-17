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У Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи біля аеродрому, виникла пожежа

Середа 17 квітня 2024 04:28
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У Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи біля аеродрому, виникла пожежа Фото: вибухи у Криму сталися сьогодні, 17 квітня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа сьогодні вночі, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Місцеві жителі повідомляють, що вибухи та пожежа виникли в районі місцевого військового аеродрому. Судячи з фото, з місця вибуху піднімається вогонь та густий дим.

У Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи біля аеродрому, виникла пожежа

На даний момент, про причини та наслідки кількох вибухів у Джанкої нічого не повідомлялося.

Зазначається, що на військовому аеродромі в Джанкої дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ у складі трьох авіаційних ескадрилій.

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