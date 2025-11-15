На окупованій Луганщини росіяни зганяють місцевих "резервістів" до навчальних центрів, - ОВА

При цьому раніше стало відомо, що Кремль запустив примусовий частковий призов резервістів в рамках створення "активного резерву". Офіційно це подається як підготовка для захисту критичної інфраструктури РФ, але фактично резервістів готують до бойових дій в Україні.

Щонайменше 19 російських регіонів почали формувати підрозділи "резервістів". Також почалася примусова мобілізація у такий "резерв" на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, ще у вересні стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники розпочали підготовку до нової хвилі мобілізації. Загалом росіяни планують змусити українців з тимчасово окупованих територій воювати проти рідної держави.