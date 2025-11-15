UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

На окупованій Луганщини росіяни зганяють місцевих "резервістів" до навчальних центрів, - ОВА

Ілюстративне фото: окупанти розгорнули примусову мобілізацію на ТОТ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти зібрали на тимчасово окупованій Луганщині першу партію так званих "резервістів". Росіяни заявляють, що примусово мобілізовані нібито будуть охороняти інфраструктуру - але відразу відправили їх до навчальних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію.

Зазначається, що інформацією про збір першої партії примусово мобілізованих окупанти похизувалися в публічному просторі. Так зване міноборони РФ заявило, що мобілізовані нібито будуть охороняти інфраструктурні об'єкти - проте усіх відразу відправили до навчальних центрів російської окупаційної армії.

"Спеціальні збори" триватимуть упродовж двох місяців. У кожній адміністративно-територіальній одиниці військкомати встановили відповідний план нового варіанту примусової мобілізації", - додали в ОВА.

При цьому раніше стало відомо, що Кремль запустив примусовий частковий призов резервістів в рамках створення "активного резерву". Офіційно це подається як підготовка для захисту критичної інфраструктури РФ, але фактично резервістів готують до бойових дій в Україні.

Щонайменше 19 російських регіонів почали формувати підрозділи "резервістів". Також почалася примусова мобілізація у такий "резерв" на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, ще у вересні стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники розпочали підготовку до нової хвилі мобілізації. Загалом росіяни планують змусити українців з тимчасово окупованих територій воювати проти рідної держави.

ЛуганськВійна в Україні