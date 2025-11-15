На оккупированной Луганщине россияне сгоняют местных "резервистов" в учебные центры, - ОВА

Российские оккупанты собрали на временно оккупированной Луганщине первую партию так называемых "резервистов". Россияне заявляют, что принудительно мобилизованные якобы будут охранять инфраструктуру - но сразу отправили их в учебные центры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную военную администрацию.
Отмечается, что информацией о сборе первой партии принудительно мобилизованных оккупанты похвастались в публичном пространстве. Так называемое минобороны РФ заявило, что мобилизованные якобы будут охранять инфраструктурные объекты - однако всех сразу отправили в учебные центры российской оккупационной армии.
"Специальные сборы" продлятся в течение двух месяцев. В каждой административно-территориальной единице военкоматы установили соответствующий план нового варианта принудительной мобилизации", - добавили в ОВА.
При этом ранее стало известно, что Кремль запустил принудительный частичный призыв резервистов в рамках создания "активного резерва". Официально это подается как подготовка для защиты критической инфраструктуры РФ, но фактически резервистов готовят к боевым действиям в Украине.
По меньшей мере 19 российских регионов начали формировать подразделения "резервистов". Также началась принудительная мобилизация в такой "резерв" на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, еще в сентябре стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики начали подготовку к новой волне мобилизации. В общем россияне планируют заставить украинцев с временно оккупированных территорий воевать против родного государства.