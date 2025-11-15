На оккупированной Луганщине россияне сгоняют местных "резервистов" в учебные центры, - ОВА

При этом ранее стало известно, что Кремль запустил принудительный частичный призыв резервистов в рамках создания "активного резерва". Официально это подается как подготовка для защиты критической инфраструктуры РФ, но фактически резервистов готовят к боевым действиям в Украине.

По меньшей мере 19 российских регионов начали формировать подразделения "резервистов". Также началась принудительная мобилизация в такой "резерв" на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, еще в сентябре стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики начали подготовку к новой волне мобилизации. В общем россияне планируют заставить украинцев с временно оккупированных территорий воевать против родного государства.