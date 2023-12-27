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На окупованій частині Запорізької області українців змушують ставити підписи у підтримку Путіна

Середа 27 грудня 2023 20:33
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На окупованій частині Запорізької області українців змушують ставити підписи у підтримку Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Окупаційна адміністрація Запорізької області почала примусовий збір підписів у підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Як зазначили в ЦНС, наразі йде збір підписів нібито в підтримку висування диктатора Путіна у кандидати в президенти РФ.

На захоплених українських територіях збір проходить примусово. Адже більшість відкритих точок "голосування" стоять без черги. Водночас там на держпідприємствах та інших бюджетних закладах почали працювати "виїзні бригади волонтерів".

Там в примусовому порядку змушують працівників підписувати юридично недійсні документи. Весь процес триватиме до кінця січня й має суто пропагандистський підтекст – продемонструвати лояльність місцевого населення до диктатора Володимира Путіна.

Центр національного спротиву зауважує, що всі, хто допомагає збирати підписи в честь міжнародного терориста понесуть відповідальність. Повідомити про зрадників та колаборантів можна за посиланням.

Вибори президента в Росії

8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.

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