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На оккупированной части Запорожской области украинцев вынуждают ставить подписи в поддержку Путина

Среда 27 декабря 2023 20:33
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На оккупированной части Запорожской области украинцев вынуждают ставить подписи в поддержку Путина Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Оккупационная администрация Запорожской области начала принудительный сбор подписей в поддержку российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Центра национального сопротивления ".

Как отметили в ЦНС, идет сбор подписей якобы в поддержку выдвижения диктатора Путина в кандидаты в президенты РФ.

На захваченных украинских территориях сбор проходит принудительно. Ведь большинство открытых точек "голосования" стоят без очереди. В то же время, там на госпредприятиях и других бюджетных учреждениях начали работать "выездные бригады волонтеров".

Там в принудительном порядке принуждают работников подписывать юридически недействительные документы. Весь процесс будет продолжаться до конца января и сугубо пропагандистский подтекст – продемонстрировать лояльность местного населения к диктатору Владимиру Путину.

Центр национального сопротивления отмечает, что все, кто помогает собирать подписи в честь международного террориста, понесут ответственность. Сообщить о предателях и коллаборантах можно по ссылке.

Выборы президента в России

8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня – с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

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