На окупованій частині Херсонщини катери РФ виходять з ладу: підозрюють саботаж
Командування ЗС РФ підозрює своїх військовослужбовців у навмисному псуванні катерів у Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.
Агенти "АТЕШ" з числа військовослужбовців 92-ї бригади річкових катерів ЗС РФ повідомляють про критичну ситуацію в розташуванні. Цей підрозділ входить до складу відтвореної Дніпровської річкової флотилії та підпорядковується Чорноморському флоту.
Цікаво, зазначають у партизанскьому русі, що техніка відмовляє саме тоді, коли вона найбільше потрібна для виходу до акваторії Дніпра.
"Контррозвідка РФ вже не вірить у звичайне зношування і гарячково шукає тих, хто допомагає моторам "заснути", а проводці - "самозагорітися", - повідомляють в "АТЕШ".
Командування підозрює, що екіпажі навмисно перетворюють свої борти на нерухомий металобрухт, щоб не стати черговою мішенню для українських Сил оборони.
Агенти руху зізнаються, що лише спостерігають за цим процесом і іноді підказують, де саме техніка найвразливіша.
"Те, що окупанти вважають саботажем через страх, ми називаємо професійною підготовкою до "тривалого ремонту", - говорять в "АТЕШ".
Там констатують, що Дніпровська флотилія поступово стає "флотилією нерухомих об'єктів".
Успішні диверсії руху "АТЕШ"
Рух "АТЕШ" продовжує методично руйнувати комунікаційну та логістичну мережу ворога по всій Росії й на окупованих територіях України.
Так, 7 січня стало відомо, що агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію, знищивши вежу зв'язку в Курську. Метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури РФ.
Також РБК-Україна писало про те, що партизани "АТЕШ" зірвали залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку: знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ.
Ще агенти руху провели чергову диверсію в Ростовській області РФ: паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.