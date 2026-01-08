ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

На окупованій частині Херсонщини катери РФ виходять з ладу: підозрюють саботаж

Четвер 08 січня 2026 08:15
На окупованій частині Херсонщини катери РФ виходять з ладу: підозрюють саботаж Ілюстративне фото: катер Чорноморського флоту РФ (kchf.ru)
Автор: Марина Балабан

Командування ЗС РФ підозрює своїх військовослужбовців у навмисному псуванні катерів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Агенти "АТЕШ" з числа військовослужбовців 92-ї бригади річкових катерів ЗС РФ повідомляють про критичну ситуацію в розташуванні. Цей підрозділ входить до складу відтвореної Дніпровської річкової флотилії та підпорядковується Чорноморському флоту.

Цікаво, зазначають у партизанскьому русі, що техніка відмовляє саме тоді, коли вона найбільше потрібна для виходу до акваторії Дніпра.

"Контррозвідка РФ вже не вірить у звичайне зношування і гарячково шукає тих, хто допомагає моторам "заснути", а проводці - "самозагорітися", - повідомляють в "АТЕШ".

Командування підозрює, що екіпажі навмисно перетворюють свої борти на нерухомий металобрухт, щоб не стати черговою мішенню для українських Сил оборони.

Агенти руху зізнаються, що лише спостерігають за цим процесом і іноді підказують, де саме техніка найвразливіша.

"Те, що окупанти вважають саботажем через страх, ми називаємо професійною підготовкою до "тривалого ремонту", - говорять в "АТЕШ".

Там констатують, що Дніпровська флотилія поступово стає "флотилією нерухомих об'єктів".

Успішні диверсії руху "АТЕШ"

Рух "АТЕШ" продовжує методично руйнувати комунікаційну та логістичну мережу ворога по всій Росії й на окупованих територіях України.

Так, 7 січня стало відомо, що агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію, знищивши вежу зв'язку в Курську. Метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури РФ.

Також РБК-Україна писало про те, що партизани "АТЕШ" зірвали залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку: знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ.

Ще агенти руху провели чергову диверсію в Ростовській області РФ: паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.

