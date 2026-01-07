ua en ru
"АТЕШ" провів диверсію в Курську: знищено ключову вежу зв'язку

Росія, Середа 07 січня 2026 07:30
"АТЕШ" провів диверсію в Курську: знищено ключову вежу зв'язку Ілюстративне фото: вежа мобільного зв'язку (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію, знищивши вежу зв'язку в Курську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram.

Як повідомили у партизанському русі, метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури РФ.

Знищення цієї вежі зв'язку негайно порушило комунікацію між такими ключовими об'єктами як 27-а бригада РХБЗ, управління ФСБ Росії по Курській області, управління ФСВП по Курській області та безліччю інших військових об'єктів.

"Ця операція є прямим ударом по внутрішній інфраструктурі режиму, показавши, що опір може бути скрізь", - зазначили в "АТЕШ".

Порушення зв'язку між ключовими військовими частинами та управліннями у прикордонному регіоні ускладнює координацію дій окупаційних сил.

"Рух "АТЕШ" продовжує методично руйнувати комунікаційну та логістичну мережу ворога по всій Росії. Навіть у прикордонних регіонах, таких як Курськ, окупанти та силовики не можуть почуватися в безпеці", - наголосили в партизанському формуванні.

Успішні диверсії руху "АТЕШ"

Раніше РБК-Україна писало про те, що партизани "АТЕШ" зірвали залізничну логістику РФ на Куп'янському напрямку: знищили тепловоз, який використовувався для перевезення військових вантажів, переважно для постачання Куп'янського угруповання російських військ.

Знищення тепловоза ускладнило формування ешелонів та порушило графіки відправлення потягів із озброєнням та технікою.

Також агенти руху провели чергову диверсію в Ростовській області РФ: паралізували ключовий залізничний вузол постачання армії РФ у районі Ростова-на-Дону.

У результаті підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба, через який здійснюється постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.

До цього, у жовтні 2025 року, партизани "АТЕШ" порушили графік руху ешелонів із військовою технікою та особовим складом у Ростовській області РФ. Тоді диверсія сталася в Новочеркаську.

