"АТЕШ" провів диверсію в Курську: знищено ключову вежу зв'язку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух "АТЕШ" у Telegram .

Як повідомили у партизанському русі, метою був ключовий комунікаційний вузол, яким активно користувалися численні дислоковані у місті військові та силові структури РФ.

Знищення цієї вежі зв'язку негайно порушило комунікацію між такими ключовими об'єктами як 27-а бригада РХБЗ, управління ФСБ Росії по Курській області, управління ФСВП по Курській області та безліччю інших військових об'єктів.

"Ця операція є прямим ударом по внутрішній інфраструктурі режиму, показавши, що опір може бути скрізь", - зазначили в "АТЕШ".

Порушення зв'язку між ключовими військовими частинами та управліннями у прикордонному регіоні ускладнює координацію дій окупаційних сил.

"Рух "АТЕШ" продовжує методично руйнувати комунікаційну та логістичну мережу ворога по всій Росії. Навіть у прикордонних регіонах, таких як Курськ, окупанти та силовики не можуть почуватися в безпеці", - наголосили в партизанському формуванні.