На оккупированной части Херсонщины катера РФ выходят из строя: подозревают саботаж

Четверг 08 января 2026 08:15
На оккупированной части Херсонщины катера РФ выходят из строя: подозревают саботаж
Автор: Марина Балабан

Командование ВС РФ подозревает своих военнослужащих в умышленной порче катеров в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

Агенты "АТЕШ" из числа военнослужащих 92-й бригады речных катеров ВС РФ сообщают о критической ситуации в расположении. Это подразделение входит в состав воссозданной Днепровской речной флотилии и подчиняется Черноморскому флоту.

Интересно, отмечают в партизанском движении, что техника отказывает именно тогда, когда она больше всего нужна для выхода в акваторию Днепра.

"Контрразведка РФ уже не верит в обычный износ и лихорадочно ищет тех, кто помогает моторам "заснуть", а проводке - "самозагореться", - сообщают в "АТЕШ".

Командование подозревает, что экипажи намеренно превращают свои борта в неподвижный металлолом, чтобы не стать очередной мишенью для украинских Сил обороны.

Агенты движения признаются, что лишь наблюдают за этим процессом и иногда подсказывают, где именно техника наиболее уязвима.

"То, что оккупанты считают саботажем из-за страха, мы называем профессиональной подготовкой к "длительному ремонту", - говорят в "АТЕШ".

Там констатируют, что Днепровская флотилия постепенно становится "флотилией неподвижных объектов".

Успешные диверсии движения "АТЕШ"

Движение "АТЕШ" продолжает методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России и на оккупированных территориях Украины.

Так, 7 января стало известно, что агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию, уничтожив башню связи в Курске. Целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ.

Также РБК-Украина писало о том, что партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении: уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов, преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск.

Еще агенты движения провели очередную диверсию в Ростовской области РФ: парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

