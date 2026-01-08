На оккупированной части Херсонщины катера РФ выходят из строя: подозревают саботаж

Командование ВС РФ подозревает своих военнослужащих в умышленной порче катеров в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram .

Агенты "АТЕШ" из числа военнослужащих 92-й бригады речных катеров ВС РФ сообщают о критической ситуации в расположении. Это подразделение входит в состав воссозданной Днепровской речной флотилии и подчиняется Черноморскому флоту.

Интересно, отмечают в партизанском движении, что техника отказывает именно тогда, когда она больше всего нужна для выхода в акваторию Днепра.

"Контрразведка РФ уже не верит в обычный износ и лихорадочно ищет тех, кто помогает моторам "заснуть", а проводке - "самозагореться", - сообщают в "АТЕШ".

Командование подозревает, что экипажи намеренно превращают свои борта в неподвижный металлолом, чтобы не стать очередной мишенью для украинских Сил обороны.

Агенты движения признаются, что лишь наблюдают за этим процессом и иногда подсказывают, где именно техника наиболее уязвима.

"То, что оккупанты считают саботажем из-за страха, мы называем профессиональной подготовкой к "длительному ремонту", - говорят в "АТЕШ".

Там констатируют, что Днепровская флотилия постепенно становится "флотилией неподвижных объектов".