Не на окупованих територіях. В ЦПД припустили, де Росія може застосувати військових КНДР

"Росіяни можуть застосувати військових КНДР для початку в Курській області, але не виключається, що після російських полігонів декілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово окупованих територіях України разом з бурятами", - написав Коваленко.

Можливе відправлення північнокорейських військових в Україну

Нещодавно ЗМІ повідомили, що кілька тисяч військовослужбовців з Північної Кореї проходять навчання на території Росії. Існує ймовірність, що до кінця року їх можуть відправити на фронт в Україні для участі у бойових діях.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен підкреслив, що ризик відправлення північнокорейських військових до України є цілком реальним.

За даними РБК-Україна, 3 жовтня під Донецьком було знищено понад 20 окупантів, серед яких ідентифікували офіцерів з Північної Кореї.

Зокрема, Коваленко зазначав, що менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Він також спростував інформацію про підготовку відправки 100 тисяч північнокорейських військових до України, назвавши її вигадкою.