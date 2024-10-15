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Не на окупованих територіях. В ЦПД припустили, де Росія може застосувати військових КНДР

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація може застосувати військовий Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у Курській області. Втім, не виключається, що пізніше вони можуть опинитись й на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Росіяни можуть застосувати військових КНДР для початку в Курській області, але не виключається, що після російських полігонів декілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово окупованих територіях України разом з бурятами", - написав Коваленко. 

Можливе відправлення північнокорейських військових в Україну

Нещодавно ЗМІ повідомили, що кілька тисяч військовослужбовців з Північної Кореї проходять навчання на території Росії. Існує ймовірність, що до кінця року їх можуть відправити на фронт в Україні для участі у бойових діях.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен підкреслив, що ризик відправлення північнокорейських військових до України є цілком реальним.

За даними РБК-Україна, 3 жовтня під Донецьком було знищено понад 20 окупантів, серед яких ідентифікували офіцерів з Північної Кореї.

Зокрема, Коваленко зазначав, що менше 1% кадрового офіцерського складу армії КНДР володіє російською мовою. Він також спростував інформацію про підготовку відправки 100 тисяч північнокорейських військових до України, назвавши її вигадкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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