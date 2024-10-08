КНДР може направити своїх солдатів на війну проти України, - Міноборони Південної Кореї

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) може відправити своїх військових до України на підтримку Російській Федерації (РФ). Можливість такого розвитку сценарію є дуже ймовірною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Південної Кореї Кім Йонг Хена, якого цитує The Korea Times.

Під час звернення до законодавців на парламентських слуханнях, міністр нагадав про те, що Росія та КНДР підписали взаємний договір, що подібний до військового союзу.

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, подібний до військового союзу, можливість такого розгортання (відправки військ до України, - ред.) є дуже ймовірною", - заявив міністр.

Зокрема він додав, що нещодавнє повідомлення про загиблих військових КНДР на тимчасово окупованих територіях України також, ймовірно, "є правдивою".

В Україні вже є військові КНДР

Коментуючи заяву міністра оборони, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко додав, що КНДР вже відправила до України обмежену кількість своїх військових, переважно інженерів, які здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російськими терористами.

"Деякі вже загинули. Самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму", - додав Коваленко.

Що передувало

20 червня стало відомо, що під час візиту до Північної Кореї диктатор Росії Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство. Цей договір передбачає "негайну" взаємну допомогу у разі агресії проти однієї з країн.

Крім того, Путін у червні намагався переконати Кім Чен Ина відкрити "дипломатичні місії" в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську.

Водночас у Пентагоні відреагували на можливість відправки північнокорейських солдатів до України для підтримки російських окупантів. У Міноборони Сполучених Штатів Америки (США) зауважили, що в такому випадку північнокорейські військові можуть стати "гарматним м'ясом".

Військовий експерт Павло Нарожний в коментарі для РБК-Україна висловив думку, що відправка військ у допомогу окупантам може мати дуже негативні наслідки для Північної Кореї.