Скільки кадрового офіцерського складу КНДР розуміє російську мову: відповідь ЦПД

В Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР) менше одного відсотка кадрового офіцерського складу армії володіє російською мовою. Інформація про підготовку відправки 100 тисяч військових Північної Кореї до України , є вигадкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і задіювання їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі - вигадки", - написав Коваленко.

За словами голови ЦПД, менше 1% кадрового офіцерського складу армії Північної Кореї володіє російською мовою.

Військових Північної Кореї можуть відправити в Україну

Недавно ЗМІ повідомили, що кілька тисяч військовослужбовців з КНДР проходять навчання в Росії. Ймовірно, до кінця року їх можуть відправити на фронт в Україні.

Як відзначав голова Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, ризик відправи військових Північної Кореї є дуже ймовірним.

За інформацією РБК-Україна, 3 жовтня під Донецьком було знищено більше 20 окупантів, серед яких виявилися офіцери з Північної Кореї.