Скільки кадрового офіцерського складу КНДР розуміє російську мову: відповідь ЦПД
В Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР) менше одного відсотка кадрового офіцерського складу армії володіє російською мовою. Інформація про підготовку відправки 100 тисяч військових Північної Кореї до України, є вигадкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і задіювання їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі - вигадки", - написав Коваленко.
За словами голови ЦПД, менше 1% кадрового офіцерського складу армії Північної Кореї володіє російською мовою.
Військових Північної Кореї можуть відправити в Україну
Недавно ЗМІ повідомили, що кілька тисяч військовослужбовців з КНДР проходять навчання в Росії. Ймовірно, до кінця року їх можуть відправити на фронт в Україні.
Як відзначав голова Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен, ризик відправи військових Північної Кореї є дуже ймовірним.
За інформацією РБК-Україна, 3 жовтня під Донецьком було знищено більше 20 окупантів, серед яких виявилися офіцери з Північної Кореї.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.