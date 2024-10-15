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Не на оккупированных территориях. В ЦПД предположили, где Россия может применить военных КНДР

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация может применить военный Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Курской области. Впрочем, не исключается, что позже они могут оказаться и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Россияне могут применить военных КНДР для начала в Курской области, но не исключается, что после российских полигонов несколько тысяч военных КНДР могут оказаться на временно оккупированных территориях Украины вместе с бурятами", - написал Коваленко. 

Возможная отправка северокорейских военных в Украину

Недавно СМИ сообщили, что несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи проходят обучение на территории России. Есть вероятность, что до конца года их могут отправить на фронт в Украине для участия в боевых действиях.

Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен подчеркнул, что риск отправки северокорейских военных в Украину вполне реален.

По данным РБК-Украина, 3 октября под Донецком было уничтожено более 20 оккупантов, среди которых идентифицировали офицеров из Северной Кореи.

В частности, Коваленко отмечал, что менее 1% кадрового офицерского состава армии КНДР владеет русским языком. Он также опроверг информацию о подготовке отправки 100 тысяч северокорейских военных в Украину, назвав ее выдумкой.

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