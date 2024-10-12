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Росія може відправити в Україну кілька тисяч солдатів з КНДР до кінця року, - WP

Україна , Субота 12 жовтня 2024 12:14
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Росія може відправити в Україну кілька тисяч солдатів з КНДР до кінця року, - WP Фото: Росія може відправити на фронт тисячі солдатів з КНДР до кінця року (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кілька тисяч солдатів із Північної Кореї зараз проходять підготовку в Росії. До кінця року їх можуть перекинути на фронт в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Представник української військової розвідки на умовах анонімності розповів, що північнокорейські офіцери вже перебувають на території України, яку окупувала Росія, для спостереження за російськими військами та вивчення поля бою. Але українські військові ще не стикалися з північнокорейськими підрозділами, які б брали участь у боях.

Співрозмовник WP зазначає, що поки невідомо, де саме на фронті можуть розгорнути підрозділи з військових КНДР. Один із варіантів - у прикордонних регіонах Росії, щоб звільнити російські війська для участі у бойових діях в Україні. Представник української розвідки додав, що це могло б мати значний вплив.

"Це може бути суттєва допомога. Особливо якщо йдеться про вивільнення резервів на території самої Російської Федерації", - зауважив представник розвідки.

Як зазначає видання, деякі південнокорейські експерти вважають такий сценарій можливим.

Що цьому передувало

У Міноборони Південної Кореї раніше не виключали, що можуть направити своїх солдатів в Україну для допомоги російській армії.

Як повідомили джерела РБК-Україна, 3 жовтня під Донецьком були ліквідовані понад 20 окупантів, серед яких були офіцери з КНДР.

За даними The Guardian, військові Північної Кореї можуть допомагати Росії запускати свої балістичні ракети KN-23 по Україні. Видання також підтверджує, що на окупованих територіях України загинули північнокорейські солдати.

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