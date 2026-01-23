Окупаційна влада навчає дітей війні під виглядом освіти, - ЦНС

Окупаційна влада за сприяння федеральних структур РФ системно використовує школи на тимчасово окупованих територіях України як елемент воєнної машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Під приводом "модернізації навчальних програм" у межах предмета "основи безпеки і захисту батьківщини" дітям фактично впроваджують початкову військову підготовку. Учнів знайомлять із макетами зброї, військовим спорядженням, безпілотниками та симуляторами керування дронами.

За інформацією джерел ЦНС, до викладання на ТОТ масово залучають російських військових, зокрема тих, кого було комісовано зі служби через психологічні проблеми. Частині з них офіційно заборонили повертатися до війська через нестабільний психоемоційний стан, однак натомість допустили до роботи з дітьми.

Формально це пояснюють "кадровим голодом", але фактично йдеться про цілеспрямоване використання людей із бойовим досвідом для мілітарної обробки школярів, зазначають у Центрі.

"Регіональним "управлінням освіти" спущено негласну вимогу закривати вакансії "інструкторами з практичним досвідом", не беручи до уваги педагогічну підготовку. У пріоритеті серед викладачів так званої "освітньої програми" - ті, хто воював і готовий транслювати "правильні" наративи", - ідеться у дописі ЦНС.

Паралельно затверджено перелік обладнання з майже 90 позицій воєнізованого призначення, значна частина якого пов’язана з використанням безпілотних систем.

"Фактично це не освіта, а рання підготовка до війни. Під виглядом "технічної творчості" школярів привчають до зброї, дисципліни та логіки фронту", - констатують аналітики Центру.

В умовах окупації, де відсутній будь-який вибір, школа остаточно перетворюється на інструмент військової та пропагандистської політики.