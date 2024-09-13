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РФ залучить школярів в окупації виготовляти дрони на уроках праці, - ЦНС

П'ятниця 13 вересня 2024 02:53
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РФ залучить школярів в окупації виготовляти дрони на уроках праці, - ЦНС Фото: FPV-дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Школярі в окупації будуть змушені вивчати інформацію про безпілотники. Після цього, вони їх виготовлятимуть на уроках праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, на тимчасово окуповані території України вже до кінця першої навчальної чверті будуть завезені підручники з "безпілотних авіаційних систем". Вони випущені в Росії компанією-виробником дронів "Геоскан" та видавництвом "Просвітництво".

"Посібник створено для реалізації федерального проекту "Кадри для БАС". Федеральний проєкт "Кадри для БАС" входить до складу кремлівського проєкту з розвитку безпілотних авіаційних систем", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до книжки включено інформацію про класифікацію та будову дронів, основи ручного пілотування, конструювання та сфери застосування БпЛА, включаючи військові.

"Передбачається, що на практичних заняттях учні будуть виготовляти безпілотники", - зазначив інформаційний ресурс.

У ЦНС нагадали, що кожен регіон Росії, і в тому числі так звані "нові" (окуповані) території, за планом Кремля отримають близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків з розробки, виробництва та експлуатації FPV.

"Залучення дітей до виробництва бойових дронів є грубим порушенням міжнародного права та ще одним свідченням цинічності кремлівської військової машини. Ціле покоління української молоді втягується в процес мілітаризації, створюючи враження, що війна, яку принесла на нашу землю путінська Росія - це норма", - резюмували в ЦНС.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, Росія агітує школярів тимчасово окупованого Старобільська Луганської області йти на війну проти України. Відповідні листівки роздають в одній із шкіл. За підписання контракту з Міноборони РФ ворог обіцяє гроші та соціальний пакет.

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