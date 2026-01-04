ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Окупанти готують кадетські класи Слідчого комітету РФ в школах Херсонщини

Тимчасово окуповані території України , Неділя 04 січня 2026 01:30
UA EN RU
Окупанти готують кадетські класи Слідчого комітету РФ в школах Херсонщини Фото: мілітаризація школярів на ТОТ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На тимчасово окупованій Херсонщині з 2026 року в школах планують відкрити кадетські класи Слідчого комітету РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

На тимчасово окупованій території Херсонської області з 2026 року в школах Генічеського, Чаплинського та Новотроїцького округів планують відкрити кадетські класи Слідчого комітету РФ. Проєкт орієнтований на так званих "вмотивованих школярів".

За інформацією джерел ЦНС, ідеться про системну мілітаризацію дітей та їхнє раннє залучення до структури силових органів держави-агресора.

Угоди про відкриття таких класів підписав керівник слідчого управління СК РФ у Херсонській області Дмитро Маликов, що свідчить про відомчий характер ініціативи.

Зазначається, що кадетські класи формують закриту освітню модель за принципом "школа - відомча освіта - служба". Навчальний процес орієнтований на дисципліну, ієрархію та безумовне підпорядкування, а не на розвиток критичного мислення.

Крім того, через створення таких класів окупаційна адміністрація фактично інтегрує Слідчий комітет РФ у цивільне життя. За даними ЦНС, це відбувається через використання відомчої символіки, проведення спільних заходів і постійну присутність представників силових структур у школах.

Джерела також повідомляють, що участь у кадетських класах на практиці не є добровільною. Шкільні адміністрації отримують неформальні вказівки формувати списки учнів, зокрема, із соціально вразливих родин. Відмова батьків може супроводжуватися тиском з боку керівництва шкіл або конфліктами з адміністрацією.

У ЦНС наголошують, що відкриття кадетських класів Слідчого комітету РФ на окупованій Херсонщині є частиною окупаційної політики, спрямованої на формування лояльного кадрового резерву для репресивних органів і закріплення контролю над регіоном через систему освіти.

Мілітаризація школярів на ТОТ

Як раніше писало РБК-Україна, Росія продовжує посилювати мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях України. Нові ініціативи включають обов'язкову участь школярів у заходах із військовим ухилом.

З 1 грудня 2025 року на тимчасово окупованих територіях планується проведення так званого "військово-патріотичного диктанту" для школярів і студентів від 14 років.

Керівництва навчальних закладів у Бердянську, Маріуполі та Мелітополі отримали інструкції забезпечити повну участь і фіксувати відсутніх.

Також повідомлялось, що школярі в окупації будуть змушені вивчати інформацію про безпілотники. Після цього вони їх виготовлятимуть на уроках праці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні
Новини
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем