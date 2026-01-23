Оккупационные власти обучают детей войне под видом образования, - ЦНС
Оккупационные власти при содействии федеральных структур РФ системно используют школы на временно оккупированных территориях Украины как элемент военной машины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Под предлогом "модернизации учебных программ" в рамках предмета "основы безопасности и защиты родины" детям фактически внедряют начальную военную подготовку. Учеников знакомят с макетами оружия, военным снаряжением, беспилотниками и симуляторами управления дронами.
По информации источников ЦНС, к преподаванию на ВОТ массово привлекают российских военных, в том числе тех, кто был комиссован со службы из-за психологических проблем. Части из них официально запретили возвращаться в армию из-за нестабильного психоэмоционального состояния, однако вместо этого допустили к работе с детьми.
Формально это объясняют "кадровым голодом", но фактически речь идет о целенаправленном использовании людей с боевым опытом для милитарной обработки школьников, отмечают в Центре.
"Региональным "управлением образования" спущено негласное требование закрывать вакансии "инструкторами с практическим опытом", не принимая во внимание педагогическую подготовку. В приоритете среди преподавателей так называемой "образовательной программы" - те, кто воевал и готов транслировать "правильные" нарративы", - говорится в заметке ЦНС.
Параллельно утвержден перечень оборудования из почти 90 позиций военизированного назначения, значительная часть которого связана с использованием беспилотных систем.
"Фактически это не образование, а ранняя подготовка к войне. Под видом "технического творчества" школьников приучают к оружию, дисциплине и логике фронта", - констатируют аналитики Центра.
В условиях оккупации, где отсутствует какой-либо выбор, школа окончательно превращается в инструмент военной и пропагандистской политики.
Милитаризация детей с ВОТ
Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦНС писало, как Россия милитаризирует детей с временно оккупированных территорий через лагеря под видом "патриотического" проекта. В частности, группу из 24 подростков с ВОТ Херсонщины вывезли в Волгоград под прикрытием образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития".
Реальная же цель поездки, утверждают в ЦНС, - принудительная интеграция несовершеннолетних в военную инфраструктуру РФ и формирование лояльного мобилизационного резерва.
Также сообщалось, что школьники в оккупации будут вынуждены изучать информацию о беспилотниках. После этого они будут их изготавливать на уроках труда.
Была и информация о том, что оккупанты готовят кадетские классы Следственного комитета РФ в школах Херсонщины.