Оккупационные власти обучают детей войне под видом образования, - ЦНС

Оккупационные власти при содействии федеральных структур РФ системно используют школы на временно оккупированных территориях Украины как элемент военной машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Под предлогом "модернизации учебных программ" в рамках предмета "основы безопасности и защиты родины" детям фактически внедряют начальную военную подготовку. Учеников знакомят с макетами оружия, военным снаряжением, беспилотниками и симуляторами управления дронами.

По информации источников ЦНС, к преподаванию на ВОТ массово привлекают российских военных, в том числе тех, кто был комиссован со службы из-за психологических проблем. Части из них официально запретили возвращаться в армию из-за нестабильного психоэмоционального состояния, однако вместо этого допустили к работе с детьми.

Формально это объясняют "кадровым голодом", но фактически речь идет о целенаправленном использовании людей с боевым опытом для милитарной обработки школьников, отмечают в Центре.

"Региональным "управлением образования" спущено негласное требование закрывать вакансии "инструкторами с практическим опытом", не принимая во внимание педагогическую подготовку. В приоритете среди преподавателей так называемой "образовательной программы" - те, кто воевал и готов транслировать "правильные" нарративы", - говорится в заметке ЦНС.

Параллельно утвержден перечень оборудования из почти 90 позиций военизированного назначения, значительная часть которого связана с использованием беспилотных систем.

"Фактически это не образование, а ранняя подготовка к войне. Под видом "технического творчества" школьников приучают к оружию, дисциплине и логике фронта", - констатируют аналитики Центра.

В условиях оккупации, где отсутствует какой-либо выбор, школа окончательно превращается в инструмент военной и пропагандистской политики.