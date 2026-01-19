РФ мілітаризує дітей з ТОТ через табори під виглядом "патріотичного" проєкту, - ЦНС

Окупаційна влада Херсонщини відправляє дітей на військові навчання до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Окупаційна адміністрація Херсонщини запустила черговий етап системної мілітаризації дітей з ТОТ: групу з 24 підлітків вивезли до Волгограда під прикриттям освітнього проєкту "Гордость нации. Путь развития".

Реальна ж мета поїздки, стверджують у ЦНС, - примусова інтеграція неповнолітніх у військову інфраструктуру РФ та формування лояльного мобілізаційного резерву.

Повідомляється, що в так званому оборонно-спортивному таборі “Авангард” підлітків залучали до навчання роботі з дронами, військовими спеціальностями, елементами кібероперацій та тактичною підготовкою.

"Паралельно їм нав’язували ідеологічний блок: відвідування Мамаєвого кургану, "патріотичні" церемонії та музейну пропаганду війни. Дітям цілеспрямовано формують сприйняття війни як норми", - пишуть аналітики Центру.

За інформацією джерел ЦНС, учасників для проєкту відбирали через школи та ліцеї під адміністративним тиском. Керівникам навчальних закладів "спускали" плани на кількість дітей, а батькам фактично не залишали альтернативи – участь подавалася як "обов'язкова рекомендація".

Деяким родинам прямо натякали на можливі проблеми з виплатами, соціальною допомогою та навчальними характеристиками у разі відмови.

У ЦНС окремо відзначають участь у подібних проєктах окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальда, який використовує їх як елемент власної пропагандистської кампанії. За даними ЦНС, саме через його апарат координується логістика, списки дітей і взаємодія з російськими військово-патріотичними центрами.