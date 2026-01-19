РФ мілітаризує дітей з ТОТ через табори під виглядом "патріотичного" проєкту, - ЦНС
Окупаційна влада Херсонщини відправляє дітей на військові навчання до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Окупаційна адміністрація Херсонщини запустила черговий етап системної мілітаризації дітей з ТОТ: групу з 24 підлітків вивезли до Волгограда під прикриттям освітнього проєкту "Гордость нации. Путь развития".
Реальна ж мета поїздки, стверджують у ЦНС, - примусова інтеграція неповнолітніх у військову інфраструктуру РФ та формування лояльного мобілізаційного резерву.
Повідомляється, що в так званому оборонно-спортивному таборі “Авангард” підлітків залучали до навчання роботі з дронами, військовими спеціальностями, елементами кібероперацій та тактичною підготовкою.
"Паралельно їм нав’язували ідеологічний блок: відвідування Мамаєвого кургану, "патріотичні" церемонії та музейну пропаганду війни. Дітям цілеспрямовано формують сприйняття війни як норми", - пишуть аналітики Центру.
За інформацією джерел ЦНС, учасників для проєкту відбирали через школи та ліцеї під адміністративним тиском. Керівникам навчальних закладів "спускали" плани на кількість дітей, а батькам фактично не залишали альтернативи – участь подавалася як "обов'язкова рекомендація".
Деяким родинам прямо натякали на можливі проблеми з виплатами, соціальною допомогою та навчальними характеристиками у разі відмови.
У ЦНС окремо відзначають участь у подібних проєктах окупаційного губернатора Херсонщини Володимира Сальда, який використовує їх як елемент власної пропагандистської кампанії. За даними ЦНС, саме через його апарат координується логістика, списки дітей і взаємодія з російськими військово-патріотичними центрами.
Мілітаризація школярів на ТОТ
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на Луганщині окупанти організували релігійні молебні поблизу лінії фронту за участі дітей. Ціль - створити пропагандистські кадри з військовими та церковною символікою, ігноруючи реальні ризики для життя неповнолітніх.
Відмова дітей від участі фіксується окупаційною владою і може мати наслідки для родин - від тиску на батьків до проблем у школах.
Також повідомлялось, що окупанти готують кадетські класи Слідчого комітету РФ в школах Херсонщини.
Зазначається, що кадетські класи формують закриту освітню модель за принципом "школа - відомча освіта - служба". Навчальний процес орієнтований на дисципліну, ієрархію та безумовне підпорядкування, а не на розвиток критичного мислення.
Також повідомлялось, що школярі в окупації будуть змушені вивчати інформацію про безпілотники. Після цього вони їх виготовлятимуть на уроках праці.