Окупаційна влада Донбасу фактично визнала, що не зможе відновити водопостачання, - ЦПД

Якщо раніше окупаційна влада Донбасу заявляла, що проблеми з водою зникнуть після захоплення Слов’янська, де знаходиться водоканал "Сіверський Донець - Донбас", то зараз у росіян з'явилась інша відмовка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД.

Так, якщо раніше російська окупаційна адміністрація системно просувала тезу, що стабільне водопостачання нібито стане можливим лише після захоплення Слов’янська, через який проходить канал "Сіверський Донець - Донбас". Це подавалося як головний, хоч і малоймовірний, "план" вирішення водної кризи.

То зараз окупанти вигадали іншу версію - нібито Україна замінувала водоканал.

"Окупаційна влада не здатна забезпечити базові потреби населення, але наполегливо намагається переконати людей, що винна у всьому Україна", - повідомили в ЦПД..

"Характерно, що подібні заяви зʼявляються на тлі руйнування саме російською армією інфраструктури каналу "Сіверський Донець - Донбас" на неокупованій території Донеччини. Таким чином ru-пропаганда намагається створити інформаційне прикриття власних дій", - додали в центрі.