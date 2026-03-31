Оккупационные власти Донбасса фактически признали, что не смогут вернуть подачу воды, - ЦПД
Если раньше оккупационные власти Донбасса заявляли, что проблемы с водой исчезнут после захвата Славянска, где находится водоканал "Северский Донец - Донбасс", то сейчас у россиян появилась другая отговорка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.
Так, если раньше российская оккупационная администрация системно продвигала тезис, что стабильное водоснабжение якобы станет возможным только после захвата Славянска, через который проходит канал "Северский Донец - Донбасс". Это подавалось как главный, хоть и маловероятный, "план" решения водного кризиса.
То сейчас оккупанты придумали другую версию - якобы Украина заминировала водоканал.
"Оккупационная власть не способна обеспечить базовые потребности населения, но настойчиво пытается убедить людей, что виновата во всем Украина", - сообщили в ЦПД.
Там также отметили, что подобные заявления появляются на фоне разрушения именно российской армией инфраструктуры канала "Северский Донец - Донбасс" на неоккупированной территории Донецкой области. Таким образом ru-пропаганда пытается создать информационное прикрытие собственных действий.
"Характерно, что подобные заявления появляются на фоне разрушения именно российской армией инфраструктуры канала "Северский Донец - Донбасс" на неоккупированной территории Донецкой области. Таким образом ru-пропаганда пытается создать информационное прикрытие собственных действий", - добавили в центре.
Например, 23 марта сообщалось, что россияне нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по плотине на Северском Донцев районе Райгородка
Еще мы писали, что в конце февраля российские оккупанты уничтожили дамбу возле города Константиновка Донецкой области. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец тогда отметил, что РФ сознательно создавала угрозу гуманитарной катастрофы.