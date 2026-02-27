ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія підірвала дамбу під Костянтинівкою: є загроза гуманітарної катастрофи

Донецька область, П'ятниця 27 лютого 2026 20:07
UA EN RU
Росія підірвала дамбу під Костянтинівкою: є загроза гуманітарної катастрофи Ілюстративне фото: російський літак скинув авіабомбу на дамбу під Костянтинівкою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти знищили дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області. Ворог вкотре грає життями людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.

Читайте також: СБУ викрила генерала РФ, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС

"Росія знову свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки Донецької області", - зазначив Лубінець.

Він додав, що такі дії росіян можуть призвести до:

  • підтоплення населених пунктів;
  • руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення;
  • знищення доріг і мостів;
  • втрати людьми будинків і засобів для існування;
  • отруєння води і ґрунтів, загибелі цілих екосистем.

"Росіяни граються життями людей, ніби їм можна все. Наче ніколи не буде покарання", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що світ добре пам'ятає, як росіяни зруйнували Каховську ГЕС і до яких наслідків це призвело.

Як нагадав омбудсмен, дамби користуються особливим захистом у рамках гуманітарного права і їхнє знищення категорично заборонено.

"Такі дії Росії - це воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій. Я вже направив відповідні листи до ООН з вимогою зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора", - додав він.

Дані DeepState

До слова, раніше проєкт DeepState зазначав, що росіяни скинули на дамбу під Костянтинівкою тритонний КАБ.

У результаті вода дійшла до траси Дружківка - Костянтинівка, тепер там, як стверджує DeepState, неможливо проїхати.

Удари по Печенізькій дамбі

Нагадаємо, на початку грудня минулого року 16-й армійський корпус Збройних Сил України заявив, що росіяни систематично атакують Печенізьку дамбу в Харківській області.

Вона є стратегічним об'єктом водопостачання для десятків населених пунктів.

Окупанти намагалися знищити об'єкт, застосовуючи ракети, КАБи, "Шахеди", а також дрони "Блискавка" і FPV.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Константиновка Війна в Україні
Новини
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі