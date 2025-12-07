Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині: рух повністю перекрито
Російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища, що у Харківській області. У Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram заявив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.
За офіційною інформацією, станом на 12:00 7 грудня 2025 року проїзд по дорожньому полотну Печенізької греблі повністю припинений. Влада закликає громадян зберігати спокій та стежити за подальшими оновленнями.
"Просимо всіх дотримуватися безпеки та утриматися від поїздок у напрямку греблі», - наголосив Гусаров.
Уточнюється, що відповідні служби оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над ліквідацією наслідків удару.
Печенізьке водосховище
Печенізьке водосховище має площу 86,2 кв. км, простягається на 65 кілометрів у довжину та має ширину від 300 до 3000 метрів. Глибина водойми коливається від 4,5 до 20 метрів, а площа її водозбірного басейну сягає 8400 кв. км. Назву водосховище отримало від селища Печеніги, розташованого за 60 км від Харкова, біля якого й знаходиться його гребля.
Водосховище простягається від Печеніг до річки Стариці, що протікає через Чугуївський і Вовчанський райони Харківської області. Територія навколо оточена сосновими лісами, що формують характерний ландшафт цієї місцевості.
На берегах розташовані не лише Печеніги, а й низка інших населених пунктів: Верхній та Старий Салтів, Приморське, Березники, Рубіжне, Мартова, Металівка, Хотомля, Бугаївка та Молодова
Обстріл енергетики
Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня російські війська завдали масштабного комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі в кількох областях України.
Під обстріл потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Значних пошкоджень зазнали й теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах.
Унаслідок масованої атаки українські атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії.
Минулої ночі російські сили знову атакували територію України, цього разу головним напрямом удару став Кременчук на Полтавщині. За інформацією Повітряних сил, противник застосував 246 повітряних цілей.