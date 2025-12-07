Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині: рух повністю перекрито

Російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища, що у Харківській області. У Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у Telegram заявив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

За офіційною інформацією, станом на 12:00 7 грудня 2025 року проїзд по дорожньому полотну Печенізької греблі повністю припинений. Влада закликає громадян зберігати спокій та стежити за подальшими оновленнями.

"Просимо всіх дотримуватися безпеки та утриматися від поїздок у напрямку греблі», - наголосив Гусаров.

Уточнюється, що відповідні служби оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над ліквідацією наслідків удару.

Печенізьке водосховище

Печенізьке водосховище має площу 86,2 кв. км, простягається на 65 кілометрів у довжину та має ширину від 300 до 3000 метрів. Глибина водойми коливається від 4,5 до 20 метрів, а площа її водозбірного басейну сягає 8400 кв. км. Назву водосховище отримало від селища Печеніги, розташованого за 60 км від Харкова, біля якого й знаходиться його гребля.

Водосховище простягається від Печеніг до річки Стариці, що протікає через Чугуївський і Вовчанський райони Харківської області. Територія навколо оточена сосновими лісами, що формують характерний ландшафт цієї місцевості.

На берегах розташовані не лише Печеніги, а й низка інших населених пунктів: Верхній та Старий Салтів, Приморське, Березники, Рубіжне, Мартова, Металівка, Хотомля, Бугаївка та Молодова