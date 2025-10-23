Ізраїль завдав удару по Лівану і заявив про знищення об'єктів "Хезболли"
Армія Ізраїлю вдарила по об’єктах "Хезболли" на території Лівану. Ціллю стали табір для підготовки бойовиків і об’єкти виробництва високоточних ракет у долині Бекаа, а також військова інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.
За даними ізраїльської армії, вражено комплекс, який "Хезболла" використовувала для підготовки терористів до нападів на ізраїльських військових і планування атак проти Ізраїлю.
На базі проводилися навчання зі стрільби бойовими патронами та відпрацювання використання різних видів зброї.
Крім того, було знищено інфраструктуру для виробництва високоточних ракет у долині Бекаа та ще один військовий об’єкт угруповання в районі Шарбін на півночі Лівану.
"Зберігання зброї, наявність терористичної інфраструктури та проведення військової підготовки проти Держави Ізраїль є грубим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном і становлять загрозу для нашої держави", - повідомили в ЦАХАЛ.
В армії наголосили, що продовжать дії, спрямовані на усунення будь-яких загроз Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла".
Бойові дії між Ізраїлем та "Хезболлою"
Нагадаємо, раніше армія Ізраїлю атакувала найбільший завод "Хезболли", де виробляють високоточні ракети. Він розташований на території Лівану.
Перед цим ЦАХАЛ також завдав удару по ракетним установкам "Хезболли" в Лівані.
Попри те, що в листопаді минулого року між Ізраїлем та "Хезболлою" була домовленість про тимчасове припинення вогню та деякі інші кроки щодо вирішення конфлікту, протистояння досі спостерігається.
Наприклад, у липні цього року лідер "Хезболли" Наїм Касем заявив про відмову роззброюватися попри тиск Ізраїлю та США.