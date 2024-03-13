Окупанти зранку атакували Одеську область ракетою

"Ранком ворог підступно спрямував по Одещині ракетний удар. Керовану авіаційну ракету, випущену з літака тактичної авіації, сили протиповітряної оборони знищили над морем", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.

"Не знімайте, і не поширюйте кадри роботи ППО, не допомагайте ворогу. Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку оперативно переходьте в укриття", - наголошують військові.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Одесі пролунав вибух. В Одеській області оголошували повітряну тривогу о 7:47, вона тривала 20 хвилин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

При цьому у мережі писали про роботу ППО, а влада закликала жителів перебувати в укриттях.

Обстріли України

Нагадаємо, ввечері 12 березня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Під ударом опинилася багатоповерхівка. Станом на ранок 13 березня відомо про чотирьох загиблих. У лікарні перебувають шестеро постраждалих, у тому числі двоє дітей.

Крім того, росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у п'ятиповерхівку. З-під завалів врятували 10 осіб, є жертви, їх кількість встановлюють.