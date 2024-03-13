Оккупанты утром атаковали Одесскую область ракетой

"Утром враг коварно направил по Одесской области ракетный удар. Управляемую авиационную ракету, выпущенную из самолета тактической авиации, силы противовоздушной обороны уничтожили над морем", - говорится в сообщении.

Силы обороны юга отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, чтобы испытать и разведать противовоздушную оборону Украины.

"Не снимайте и не распространяйте кадры работы ПВО, не помогайте врагу. Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности оперативно переходите в укрытие", - отмечают военные.

Напомним, сегодня утром в Одессе раздался взрыв. В Одесской области объявляли воздушную тревогу в 7:47, она длилась 20 минут. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

При этом в сети писали о работе ПВО, а власти призвали жителей находиться в укрытиях.

Обстрелы Украины

Напомним, вечером 12 марта оккупанты ударили по Кривому Рогу. Под ударом оказалась многоэтажка. По состоянию на утро 13 марта известно о четырех погибших. В больнице находятся шесть пострадавших, в том числе двое детей.

Кроме того, россияне ударили по Сумам. Вражеский дрон-камикадзе попал в пятиэтажку. Из-под завалов спасли 10 человек, есть жертвы, их количество устанавливается.