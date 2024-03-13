В Одесі 13 березня пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську", карту повітряних тривог, Telegram голови Одеської ОВ Олега Кіпера, Повітряні сили ЗСУ.

"В Одесі пролунав вибух", - пише "Думська".

Як пише видання, працює ППО.

При цьому мешканців Одеси та району просять залишатися у укриттях.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!" - звернувся Кіпер.

У свою чергу, у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

"Ракета на Одещину", - зазначили військові.

Повітряна тривога

Зазначимо, що на даний момент повітряна тривога оголошена лише у двох областях – Одеській та Донецькій.

О 8:09 в Одеській області повідомили про відбій повітряної тривоги. Наразі тривога звучить лише у Донецькій області.

Обстріл України

Увечері 12 березня та в ніч на 13 березня російські війська знову атакували Україну. Під ударом опинилися житлові будинки у Кривому Розі Дніпропетровської області та Сумах. У першому випадку вже відомо про 4 загиблих та більше 40 поранених. У Сумах з-під завалів вдалося врятувати 10 людей, 8 людей постраждали, є жертви.