Окупанти знову атакували Одесу: в одному з районів загорівся будинок

Субота 14 лютого 2026 03:07
Окупанти знову атакували Одесу: в одному з районів загорівся будинок Фото: пошкоджений будинок в Одесі (t.me/odesaMVA)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 14 лютого завдали ударів дронами по Одесі. У місті пошкоджено один будинок та сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської МВА Сергія Лисака.

"Ворог знову атакував Одесу. Внаслідок удару БпЛА у одному з районів міста пошкоджено одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що на місці працюють рятувальники та оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Обстріл Одеської області

Важливо відзначити, що в останні місяці Росія практично щодня обстрілює Одесу та область. Для своїх ударів ворог використовує безпілотники та ракети різного типу.

Наприклад, в ніч на 13 лютого ворог атакував в обласному центрі енергетику. В результаті атаки обладнання було сильно пошкоджено, а ремонт потребуватиме тривалого часу.

Крім того, на одну ніч раніше, 12 числа, росіяни влучили в Одесі по багатоповерхівці. На верхніх поверхах було пошкоджено квартиру. Також під удар потрапила рекреаційна інфраструктура і загорілися господарські будівлі.

Крім цього, російська атака сталася в ніч на 9 лютого. В результаті обстрілу були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також об'єкти комунальної інфраструктури.

