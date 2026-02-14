ua en ru
Оккупанты снова атаковали Одессу: в одном из районов загорелся дом

Суббота 14 февраля 2026 03:07
Оккупанты снова атаковали Одессу: в одном из районов загорелся дом Фото: поврежденный дом в Одессе (t.me/odesaMVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 14 февраля нанесли удары дронами по Одессе. В городе поврежден один дом и произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской МВА Сергея Лысака.

"Враг снова атаковал Одессу. В результате удара БпЛА в одном из районов города поврежден одноэтажный жилой дом. Возник пожар", - говорится в сообщении.

Лысак добавил, что на месте работают спасатели и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Обстрел Одесской области

Важно отметить, что в последние месяцы Россия практически ежедневно обстреливает Одессу и область. Для своих ударов враг использует беспилотники и ракеты разного типа.

Например, в ночь на 13 февраля враг атаковал в областном центре энергетику. В результате атаки оборудование было сильно повреждено, а ремонт потребует длительного времени.

Кроме того, на одну ночь раньше, 12 числа, россияне попали в Одессе по многоэтажке. На верхних этажах была повреждена квартира. Также под удар попала рекреационная инфраструктура и загорелись хозяйственные постройки.

Кроме этого, российская атака произошла в ночь на 9 февраля. В результате обстрелов были повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты коммунальной инфраструктуры.

Одесса Пожар Война в Украине Дрони
