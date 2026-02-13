Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одесі: є серйозні руйнування

Фото: росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одесі (Getty Images)

Російські війська у ніч на 13 лютого завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Обладнання серйозно пошкоджене.

"Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні", - йдеться в повідомленні. У компанії зазначили, що ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. "Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - додали у ДТЕК.