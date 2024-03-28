ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти збільшують кількість ППО у Севастополі: партизани з'ясували причини

Севастополь, Четвер 28 березня 2024 12:11
UA EN RU
Окупанти збільшують кількість ППО у Севастополі: партизани з'ясували причини Фото: партизани дізнались про збільшення кількості російської ППО в Криму (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти посилюють присутність ППО у севастополі на тлі нещодавніх масованих атак українських БПЛА. Також російські війська готуються до протистояння українським диверсійно-розвідувальним групам у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Джерела зазначають, що після крайньої масованої атаки українських БпЛА, російське командування поставило завдання збільшити кількість комплексів ППО над Севастополем.

Також ворог посилює присутність сил для відбиття українських ДРГ.

"За нашою інформацією, російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп, саме для цього берегову лінію оборони буде посилено БМП", - зауважують в "АТЕШ".

Окупанти збільшують кількість ППО у Севастополі: партизани з'ясували причиниФото: транспортування техніки РФ в окупованому Севастополі (t.me/atesh)

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

Днями стало відомо, що рух опору виявив в окупованому Джанкої новоприбулих загарбників та ворожу техніку для пересування особового складу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим ППО
NEWS
Не виключають спроб проникнення ДРГ до Києва. Рада оборони ухвалила термінові рішення
Не виключають спроб проникнення ДРГ до Києва. Рада оборони ухвалила термінові рішення
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи