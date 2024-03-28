Окупанти збільшують кількість ППО у Севастополі: партизани з'ясували причини

Окупанти посилюють присутність ППО у севастополі на тлі нещодавніх масованих атак українських БПЛА. Також російські війська готуються до протистояння українським диверсійно-розвідувальним групам у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору " АТЕШ ".

"За нашою інформацією, російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп, саме для цього берегову лінію оборони буде посилено БМП", - зауважують в "АТЕШ".

Також ворог посилює присутність сил для відбиття українських ДРГ.

Джерела зазначають, що після крайньої масованої атаки українських БпЛА, російське командування поставило завдання збільшити кількість комплексів ППО над Севастополем.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Нещодавно партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.

Крім того, представники руху опору виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму.

Днями стало відомо, що рух опору виявив в окупованому Джанкої новоприбулих загарбників та ворожу техніку для пересування особового складу.

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