Оккупанты увеличивают количество ПВО в Севастополе: партизаны выяснили причины

Оккупанты усиливают присутствие ПВО в севастополе на фоне недавних массированных атак украинских БПЛА. Также российские войска готовятся к противостоянию украинским диверсионно-разведывательным группам в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления " АТЕШ ".

"По нашей информации, российское командование проводит подготовку к отражению атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, именно для этого береговая линия обороны будет усилена БМП", - отмечают в "АТЕШ".

Также враг усиливает присутствие сил для отражения украинских ДРГ.

Источники отмечают, что после крайней массированной атаки украинских БПЛА, российское командование поставило задачу увеличить количество комплексов ПВО над Севастополем.

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Недавно партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

На днях стало известно, что движение сопротивления обнаружило в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.

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