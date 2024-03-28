Оккупанты увеличивают количество ПВО в Севастополе: партизаны выяснили причины
Оккупанты усиливают присутствие ПВО в севастополе на фоне недавних массированных атак украинских БПЛА. Также российские войска готовятся к противостоянию украинским диверсионно-разведывательным группам в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".
Источники отмечают, что после крайней массированной атаки украинских БПЛА, российское командование поставило задачу увеличить количество комплексов ПВО над Севастополем.
Также враг усиливает присутствие сил для отражения украинских ДРГ.
"По нашей информации, российское командование проводит подготовку к отражению атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, именно для этого береговая линия обороны будет усилена БМП", - отмечают в "АТЕШ".
Фото: транспортировка техники РФ в оккупированном Севастополе (t.me/atesh)
Деятельность партизан в оккупированном Крыму
Недавно партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.
Также партизаны зафиксировали наращивание сил вражеских ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.
Кроме того, представители движения сопротивления обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.
На днях стало известно, что движение сопротивления обнаружило в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.
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