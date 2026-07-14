ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты ввели "особый режим" в Севастополе после масштабной атаки ВСУ

09:12 14.07.2026 Вт
2 мин
Ставленик Кремля Развожаев экстренно обратился ко всем горожанам
aimg Юлия Капитонова
Оккупанты ввели "особый режим" в Севастополе после масштабной атаки ВСУ Фото: Ситуация в Севастополе продолжает ухудшаться (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 14 июля оккупационные власти Севастополя заявили об атаке ВСУ на энергетическую инфраструктуру, из-за чего часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева и мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер ".

По словам ставленника Кремля, после атаки Сил обороны Украины часть города осталась без электроснабжения.

Он также объявил, что на объектах энергетической инфраструктуры ввели "особый режим". Однако Развожаев не объяснил, о чем идет речь.

На фоне последних событий гауляйтер Севастополя призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи и отключить электроприборы, чтобы не перегружать сеть.

Telegram-канал "Крымский ветер" пришел к выводу, что причиной проблем с электроэнергией в Севастополе мог стать прилет по Балаклавской ТЭС.

Эту версию подтверждает ряд фактов, а именно:

  • в направлении ТЭС был пролет реактивного дрона или ракеты;
  • около 04:10 там прогремел взрыв и поднялось белое облако дыма;
  • прилет сопровождался яркой вспышкой, после чего исчез свет;
  • вероятно, попали в оборудование, отвечающее за подачу или отвод пара;
  • белое облако, поднявшееся над ТЭС - это пара;
  • автобусы маршрутов 91 и 103, которые ходят мимо ТЭС, временно пустили в объезд - это означает, что оккупантам есть, что скрывать;
  • гауляйтер Севастополя подтверждает атаку по "энергетической инфраструктуре" города.

Как сообщало ранее РБК-Украина, "Мадяр" впервые объяснил, почему Силы обороны больше не атакуют Крымский мост.

Также мы писали о новых успешных поражениях в Крыму, которые нанесли воины СБС.

Кроме того, выяснилось, что украинские воины подбили еще 15 вражеских судов в течение суток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Севастополь Крым Вооруженные силы Украины Война России против Украины Отключения света
Новости
Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы
Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы
Аналитика
Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка