Оккупанты ввели "особый режим" в Севастополе после масштабной атаки ВСУ

Утром 14 июля оккупационные власти Севастополя заявили об атаке ВСУ на энергетическую инфраструктуру, из-за чего часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева и мониторинговый Telegram-канал " Крымский ветер ".

По словам ставленника Кремля, после атаки Сил обороны Украины часть города осталась без электроснабжения.

Он также объявил, что на объектах энергетической инфраструктуры ввели "особый режим". Однако Развожаев не объяснил, о чем идет речь.

На фоне последних событий гауляйтер Севастополя призвал горожан экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи и отключить электроприборы, чтобы не перегружать сеть.

Telegram-канал "Крымский ветер" пришел к выводу, что причиной проблем с электроэнергией в Севастополе мог стать прилет по Балаклавской ТЭС.

Эту версию подтверждает ряд фактов, а именно: