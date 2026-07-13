Енергооб'єкти та ППО: "Мадяр" заявив про нові ураження у Криму (відео)
За два дні українські воїни досягли вагомих результатів у Криму, на Донбасі та у Запорізькій області. Уражені десятки енергооб'єктів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
Операція “Кримський рубильник off” та ППОпад
"Мадяр" звітував, що 12-13 липня ЗСУ відпрацьовано такі стратегічні об'єкти як:
- енергоміст Кубань-Крим,
- 10 енерговузлів,
- 5 елементів ППО у Криму (С-400, ПанцирС1, Тор, Небо-У)
Цими днями "Птахами СБС" у Криму та на решті окупованих територій уражено 11 енерговузлів-підстанцій різної потужності:
- 9 електропідстанцій,
- стратегічний Пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з РФ “Крим”,
- перекачувальну газову станцію.
Командувач СБС уточнив, що знищено 5 елементів ППО ворога:
- пускову С-400 “Тріумф”,
- ЗРК “Тор”,
- ЗРГК “Панцир-С1”,
- 2 комплекси РЛС “Небо-У”.
Які цілі дістали СБС у Криму та на ТОТ
"Мадяр" назвав результати уражень за ці дві доби:
- Пускова установка ЗРК С-400 "Тріумф", нп Керч, АР Крим;
- ЗРК "Тор-М2", нп Валер'янівка, Донецька обл.;
- ЗРГК "Панцир-С1", нп Осовини, АР Крим;
- РЛС "Небо-У", нп Керч, АР Крим;
- РЛС "Небо-У", нп Мелек-Чесме, АР Крим;
- Пункт перетоку "Кубань-Крим", нп Глазівка, АР Крим;
- ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", нп Керч, АР Крим;
- ПС 110 кВ "Рубіжне", нп Рубіжне, Луганська обл.;
- ПС 220 кВ "Лисичанська", нп Сіверськодонецьк, Луганська обл.;
- ПС 110 кВ "Ковильне", нп Ковильне, АР Крим,;
- ПС 110 кВ "Зимине", нп Зимине, АР Крим;
- ПС 330 кВ "Зоря", нп Афіни, АР Крим;
- Електропідстанція, нп Кременівка, Донецька обл.;
- Електропідстанція, нп Зоря, Донецька обл.;
- Електропідстанція, нп Черноземне, Запорізька обл.;
- Інфраструктура ПГС, нп Житлівка, Луганська обл.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 липня воїни СБС уразили 15 суден "тіньового флоту" РФ. Під атакою були також російські енерговузли на ТОТ і ППО.
Україна дронами вночі 10 липня уразила 13 суден російського "тіньового флоту" поблизу окупованого Криму. Серед них: 10 танкерів, один суховантаж, один пором і один морський буксир.