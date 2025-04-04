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Окупанти ввели комендантську годину для дітей у Луганській області, - ОДА

П'ятниця 04 квітня 2025 09:56
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Окупанти ввели комендантську годину для дітей у Луганській області, - ОДА Ілюстративне фото: окупанти ввели комендантську годину для дітей у Луганській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни ухвалили так званий "закон" щодо введення комендантської години для неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської обласної державної адміністрації (ОДА).

Як пише ОДА, в окупації так звана "Народна рада "ЛНР" ухвалила "закон", який передбачає заборону перебування неповнолітніх у громадських місцях із 22:00 до 06:00.

Комендантська година стосується усієї окупованої території Луганської області. Навіть населених пунктів, які за 11 років жодного дня не були охопленими бойовими діями.

Ситуація у Луганській області

Нагадаємо, що в кінці березня Третя штурмова бригада звільнила від російських окупантів населений пункт Надія Сватівського району Луганської області.

Також на початку року, як писав Центр національного спротиву (ЦНС), колаборанти на тимчасово окупованих територіях області шукали людей з обмеженими можливостями й "націоналізовували" їхнє житло через відсутність російського паспорта.

Зокрема нещодавно російські терористи під виглядом "реабілітації" вивезли 39 українських дітей з чотирьох окупованих міст Луганської області вивезли до санаторію у Підмосков'ї.

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