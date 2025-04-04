Окупанти ввели комендантську годину для дітей у Луганській області, - ОДА

Ілюстративне фото: окупанти ввели комендантську годину для дітей у Луганській області (Getty Images)

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни ухвалили так званий "закон" щодо введення комендантської години для неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Луганської обласної державної адміністрації (ОДА).