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Окупанти вивезли 39 дітей з Луганської області в Підмосков’я на "реабілітацію", - ЦНС

Понеділок 31 березня 2025 21:42
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Окупанти вивезли 39 дітей з Луганської області в Підмосков’я на "реабілітацію", - ЦНС Фото: окупанти вивезли 39 дітей з Луганської області в Підмосков’я на "реабілітацію"(Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни під виглядом "реабілітації" та "оздоровлення" вивезли 39 українських дітей з чотирьох окупованих міст Луганської області вивезли до санаторію у Підмосков'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Під виглядом "реабілітації" та "оздоровлення" росіяни продовжують депортувати українських дітей. Цього разу - 39 дітей із тимчасово окупованих Рубіжного, Кремінської, Лисичанської та Сватового вивезли до санаторію "Клязьма" в Підмосков'ї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти обіцяють "домашню атмосферу" та "обстеження", але насправді це - частина гібридного геноциду. Дітей ізолюють від України, мови, культури та правди.

"За даними самого окупаційного фонду через "реабілітацію" вже пройшло понад 1200 дітей із тимчасово окупованих територій - це масштабна насильницька операція з усіма ознаками воєнного злочину", - наголосили у ЦНС.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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