Ворог відбирає житло інвалідів в Луганській області за відсутність паспорта РФ, - ЦНС

Колаборанти на тимчасово окупованій Луганській області шукають людей з обмеженими можливостями і "націоналізують" їхнє житло. Причиною для позбавлення права українців на приватну власність є відсутність паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

"Щоправда "фронтовики" (так званий путінський "народний фронт) дають можливість чи то вибір неповносправним поміняти громадянство на російське і тоді останні отримують шанс залишитися із дахом над головою", - йдеться у повідомленні.

За даними інформаційного ресурсу, нещодавно таким шантажем паспортизували 72-річну мешканку окупованого Луганська, яка має інвалідність. Відомо, що жінка не може пересуватися самостійно, і відтак стала заручником ситуації, коли без її згоди та відома вона стала громадянкою РФ.

Нагадаємо, вчора у ЦНС поінформували, що Кремль нещодавно провів у Луганській області так звану "інвентаризацію" земель. Росіяни виявили щонайменше 18 тисяч гектарів угідь, які нібито нікому не належать. Хоча насправді у список "безхозної" землі потратили ділянки тих власників, які не змінили громадянство і не отримали паспорт РФ.