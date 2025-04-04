Оккупанты ввели комендантский час для детей в Луганской области, - ОГА

Иллюстративное фото: оккупанты ввели комендантский час для детей в Луганской области (Getty Images)

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне приняли так называемый "закон" о введении комендантского часа для несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной государственной администрации (ОГА).