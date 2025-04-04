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Оккупанты ввели комендантский час для детей в Луганской области, - ОГА

Пятница 04 апреля 2025 09:56
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Оккупанты ввели комендантский час для детей в Луганской области, - ОГА Иллюстративное фото: оккупанты ввели комендантский час для детей в Луганской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне приняли так называемый "закон" о введении комендантского часа для несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной государственной администрации (ОГА).

Как пишет ОГА, в оккупации так называемый "Народный совет "ЛНР" принял "закон", который предусматривает запрет пребывания несовершеннолетних в общественных местах с 22:00 до 06:00.

Комендантский час касается всей оккупированной территории Луганской области. Даже населенных пунктов, которые за 11 лет ни одного дня не были охвачены боевыми действиями.

Ситуация в Луганской области

Напомним, что в конце марта Третья штурмовая бригада освободила от российских оккупантов населенный пункт Надежда Сватовского района Луганской области.

Также в начале года, как писал Центр национального сопротивления (ЦНС), коллаборационисты на временно оккупированных территориях области искали людей с ограниченными возможностями и "национализировали" их жилье из-за отсутствия российского паспорта.

В частности, недавно российские террористы под видом "реабилитации" вывезли 39 украинских детей из четырех оккупированных городов Луганской области в санаторий в Подмосковье.

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