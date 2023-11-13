У ВМС пояснили, чому росіяни тривалий час не завдають ракетних ударів з кораблів

Російські загарбники були змушені передислокувати ракетоносії з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Однак там немає можливості вантажити крилаті ракети "Калібр" на борт суден для завдання ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Офіцер зазначив, що необхідна для навантаження ракет логістика і для обслуговування кораблів російського Чорноморського флоту залишається в окупованому Севастополі.

"Ви спостерігаєте таку велику паузу у використанні ракет, бо зараз ворог зіштовхнувся із проблемою відсутності логістики", - пояснює Плетенчук.

У ВМС звертають увагу, що інтервенти не можуть завантажувати ракети типу "Калібр" у російському місті Новоросійськ. І доки така проблема у противника не буде вирішена, завдавати ударів з моря загарбники не можуть.

"Або їм потрібно переходити до Севастополя, щоб зарядитися. А це для них небезпечно", - каже Плетенчук.

Також він додав, що російські війська продовжують накопичувати ракети для атаки по Україні - цим також пояснюються "паузи", які росіяни змушені витримувати між своїми ударами, адже швидко постачати таке озброєння у потрібній кількості ОПК РФ не в змозі.

Раніше представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що внаслідок нещодавнього успішного удару по російському корвету "Аскольд" в окупованій Керчі росіянам довелося взяти "оперативну паузу".

Удари по російських кораблях

Нагадаємо, що минулого тижня українські військові провели кілька успішних операцій зі знищення російських кораблів у Чорному морі.

Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму. Внаслідок атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду та ввести до складу Чорноморського флоту у грудні цього року.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд". За наявною інформацією, російський корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

Крім того, 10 листопада розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складі росіян уточнюються.

Пізніше в ГУР підтвердили, що 10 листопада було проведено операцію з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проекту 1176 "Акула", інший новіший - проекту 11770 "Серна" пішли на дно.