У Криму розвідники ГУР знищили два російських десантних катери

В тимчасово окупованому Криму було вражено два російські десантні катери. Це сталося у селищі Чорноморське.

Про це РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Як повідомили виданню, в селищі Чорноморське в окупованому Криму були уражені два десантні швидкісні катери проекту 11770.

Втрати по особовому складу росіян уточнюється.

За даними видання, цю операцію провело ГУР. Проте офіційно в воєнній розвідці це не підтверджують.

Що відомо про ці катери

Десантні катери проєкту 11770 (класу "Серна") - це серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні.

Катери проєкту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту із озброєнням (92 особи) з високою швидкістю 30 вузлів, що перевищує показники інших катерів аналогічного типу.

Належать до кораблів 4-го рангу.

Що цьому передувало

При цьому Міноборони Росії заявляє, що нібито у ніч на 10 листопада над Кримом російські війська знищили два безпілотники.

Довідка: Чорноморське - приморське селище міського типу на західному краю Криму, знаходиться на Тарханкутському півострові. Від Чорноморського до Херсонщини (окупованої частини) всього 70 кілометрів через Каркінітську затоку.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада у декількох населених пунктах Криму лунали вибухи.

Зокрема, у селищі Чорноморське, за повідомленнями місцевих Telegram-каналі, зафіксовано кілька "прильотів". Очевидці заявляють, що був удар по казармі.

Також гучно було в окупованій Феодосії. У мережі припускали, що дрони вдарили по нафтобазі.