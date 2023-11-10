ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака ГУР на десантні кораблі росіян у Чорному морі: цілі пішли на дно

Крим, П'ятниця 10 листопада 2023 20:09
UA EN RU
Атака ГУР на десантні кораблі росіян у Чорному морі: цілі пішли на дно Архівне фото: в ГУР заявили про знищення двох десантних кораблів у Криму (росЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно. Операція розвідників пройшла успішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що результати проведеної 10 листопада 2023 року дорозвідки в районі бухти Вузька на території тимчасово окупованого Криму свідчать про те, що після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ Росії - знищені.

Атака ГУР на десантні кораблі росіян у Чорному морі: цілі пішли на дно

Фото: Результати операції (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Згідно з отриманими новими розвідданими, поразки зазнали два катери окупантів: один корабель давнішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна".

"Унаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: "Акула" - відразу, "Серна" - ще безуспішно поборолася за живучість, але теж затонула", - додали в ГУР.

Нічні вибухи в Криму 10 листопада

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада у декількох населених пунктах Криму лунали вибухи.

Згодом в коментарі РБК-Україна представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що в селищі Чорноморське були уражені два десантні катери проекту 11770, а втрати в особовому складу росіян уточнюються.

Потім в Головному управління розвідки Міністерства оборони підтвердили ураження двох малих десантних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крым Війна в Україні
NEWS
До Криму - 80 км. Що відбувається на лівому березі Херсонщини під безперервним контролем ЗСУ
До Криму - 80 км. Що відбувається на лівому березі Херсонщини під безперервним контролем ЗСУ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом