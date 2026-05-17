Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Окупанти відбирають мисливську зброю у жителів ТОТ Запоріжжя, - ЦНС

17:07 17.05.2026 Нд
2 хв
Навіщо окупанти масово вилучають рушниці на ТОТ?
aimg Сергій Козачук
Фото: окупанти масово вилучають рушниці на ТОТ (Getty Images)

Російські силовики розпочали примусове вилучення гладкоствольної зброї у мисливців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Особисте майно громадян забирають під приводом "забезпечення потреб сво".

Деталі вилучення та залякування громадян

Окупаційна адміністрація намагається видати грабіж за "добровільну благодійну передачу". Зокрема, у Мелітополі загарбники вже відзвітували про отримання 14 одиниць мисливських рушниць від місцевого населення.

За інформацією джерел ЦНС, насправді зброю у людей відбирають під жорстким тиском. Власникам прямо погрожують "проблемами" з боку росгвардії та окупаційної поліції у разі відмови.

Також українців на ТОТ залякують раптовими обшуками будівель, регулярними перевірками та порушенням надуманих кримінальних справ за нібито "незаконне зберігання" зброї.

Через реальну загрозу ув'язнення та репресій більшість мисливців змушені віддавати свої рушниці.

Навіщо армії РФ цивільні рушниці

Гладкоствольну зброю загарбники планують передати безпосередньо на лінію фронту. Російські військові хочуть використовувати цивільні мисливські рушниці для боротьби з українськими FPV-дронами.

До використання такого типу озброєння армія РФ вимушено вдається через значні втрати техніки на передовій та гострий дефіцит спеціалізованого антидронового обладнання й засобів РЕБ.

У ЦНС констатують, що Росія остаточно перетворила окуповані українські землі на власну ресурсну базу.

Як росіяни грабують цивільних на ТОТ

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли загарбники на тимчасово окупованих територіях України відбирають майно у цивільного населення або посилюють поліцейський режим.

Зокрема, у Луганську співробітників поштових служб зобов'язали фіксувати персональні дані людей, яким приходять міжнародні посилки, та передавати цю інформацію окупаційним спецслужбам.

Крім того, у Криму окупанти масово забирають будинки та землю у людей. Під загрозою знесення житла опинилися щонайменше 80 родин, у яких відбирають майно без жодних компенсацій.

Також під удар так званої "націоналізації" потрапляють і відомі українці. Раніше окупаційна "влада" півострова заявила про конфіскацію майна чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

