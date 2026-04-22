У Криму окупанти масово забирають будинки у людей, під загрозою майже сотня родин, - ЦНС
Російська влада почала вилучати землю та житло у жителів Криму, навіть якщо вони оформили майно відповідно до вимог окупаційної адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву у Telegram.
Як стало відомо, у селищі Уютне Сакського району під загрозою знесення опинилися будинки щонайменше 80 родин.
За даними ЦНС, люди діяли за схемою, яку раніше запровадила сама окупаційна влада: оренда земельної ділянки, будівництво житла, а згодом - викуп за спрощеною процедурою відповідно до указів окупаційного керівництва.
Однак тепер окупаційна прокуратура заявляє, що виділення землі нібито відбувалося "з порушеннями".
Чиновник, який ці ділянки роздавав, відбувся штрафом, а справи власників масово переглядають у судах.
"Фактично окупанти скасовують власні ж рішення, залишаючи людей без житла і без компенсації", - йдеться у повідомленні.
Окупація Криму
Нагадаємо, у лютому 2014 року Росія розпочала операцію із захоплення Кримського півострова, використовуючи своїх так званих "зелених чоловічків" (військових без розпізнавальних знаків).
Під силовим тиском окупаційних військ та всупереч українському праву загарбники провели нелегітимний "референдум" із заздалегідь визначеними результатами.
Уже 18 березня 2014 року Кремль офіційно оголосив про анексію Криму та включення його до складу РФ.
Також повідомлялося, що окупаційна "влада" Криму оголосила про "націоналізацію" майна чемпіона світу з боксу Олександра Усика в рамках чергової хвилі конфіскацій на півострові.
А у Центрі протидії дезінформації розкрили цинічну схему вербування кримчан до армії РФ.