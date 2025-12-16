Окупаційна "влада" Криму конфіскувала майно Усика

Окупаційна "влада" Криму заявила про "націоналізацію" майна чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

Як окупанти виправдовують конфіскацію

Так званий "голова Держради Криму" Володимир Константинов повідомив про чергову хвилю конфіскацій майна на тимчасово окупованому півострові. За його словами, під рішення окупаційної адміністрації потрапило майно 84 фізичних та юридичних осіб.

Серед них – й чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик.

Конфіскацію майна всесвітньовідомого боксера представник окупантів пояснив так:

"Усик є прихильником нацистської ідеології. Він неодноразово засуджував СВО та організовував збори коштів на потреби ЗСУ", - йдеться в офіційній заяві фейкового "голови", опублікованій у його Telegram-каналі.

В окупаційній адміністрації заявляють, що робота з "виявлення ворожо налаштованих осіб" у Криму триває. Її результатом, за словами Константинова, стає примусова "націоналізація" майна як самих громадян, так і пов’язаних із ними осіб.

Варто зазначити, що подібні рішення не мають жодної юридичної сили з точки зору міжнародного права та розглядаються як черговий інструмент тиску і репресій проти громадян України.

Усик і Крим: що відомо

Майбутній олімпійський чемпіон та триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу народився в Сімферополі. З 6 до 12-ти років мешкав в Чернігівській області, після чого сім'я повернулася до Криму.

У Сімферополі відвідував школу місцевого футбольного клубу "Таврія". У 15 років почав займатися боксом.

Закінчив сімферопольську школу № 34, де навчався разом зі своєю майбутньою дружиною Катериною.

Після окупації півострова у 2014 році відзначався неоднозначними заявами, щодо приналежності півострова і ще певний час продовжував мешкати в Криму.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну відкрито засудив російську агресію. Зараз активно займається волонтерською діяльністю та підтримує українських військових.