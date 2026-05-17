Окупанти в "ДНР" випустили святкове печиво в честь "визволення" Маріуполя

Росіяни до річниці окупації Маріуполя, що вони називають "визволенням", випустили ювілейне печиво на замовлення.

"До четвертої річниці "визволення" Маріуполя найбільший хлібобулочний виробник "ДНР" - компанія "Мир хлеба" - почаала випуск тематичного печива", - повідомив Андрющенко. Він також наголосив на іронії відмічання такої дати таким чином, адже, як відомо, в 2022 році загинули та постраждали тисячі жителей Маіруполя через дії ворога. "Якщо тупість змішати з дикістю, то виходять такі "печеньки" на святкування окупації Маріуполя. Десятки тисяч вбитих та скалічених цивільних дійсно потребують саме такої пам'яті за версією "ДНР", - зазначив керівник Центру вивчення окупації. Фото: окупанти випустили печиво до річниці окупації міста (скріншот)