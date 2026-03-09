ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Поштове "сафарі": ворог на окупованих територіях почав "полювання" на людей із посилками

06:25 09.03.2026 Пн
2 хв
Окупаційна влада вигадує нові способи контролю та збору інформації на українців
aimg Никончук Анастасія
Поштове "сафарі": ворог на окупованих територіях почав "полювання" на людей із посилками Фото: російські військові (GettyImages)

На тимчасово окупованій території Луганської області посилюється контроль за мешканцями, які отримують міжнародні відправлення. Передусім ідеться про посилки, які надходять із європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію руху"Жовта Стрічка".

Читайте також: DeepState повідомив про просування армії РФ на фронті: деталі

Збір даних одержувачів

У Луганську співробітників поштових служб зобов'язали фіксувати персональні дані людей, яким приходять міжнародні посилки.

Працівники мають записувати прізвища, адреси проживання та контактні дані одержувачів.

Зібрану інформацію вимагають передавати представникам окупаційних правоохоронних структур.

Таким чином формуються списки мешканців, які отримують відправлення з-за кордону.

Особлива увага посилкам з Європи

Окремий контроль встановлено за посилками, відправленими з європейських країн. Їхня доставка здійснюється не напряму, а через російські міста.

Як відбувається доставка

Як правило, такі відправлення спочатку надходять у логістичні центри на території Росії.

Найчастіше йдеться про Ростов, Бєлгород та інші міста, які використовуються як транзитні пункти.

Там посилку приймає російський поштовий оператор. Після цього її направляють до Луганська вже як внутрішнє відправлення Росії.

Саме такі посилки перебувають під найпильнішою увагою окупаційної влади.

Нагадуємо, що російські окупаційні війська почали масово застосовувати дешеві розвідувальні безпілотники, створені на базі БПЛА "Молния". Повідомляється, що такі апарати використовуються замість більш дорогих ударних дронів.

Зазначимо, що російське військове керівництво направило на південний напрямок фронту підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти після успішних дій Збройних сил України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Луганськ Війна в Україні Окупанти
Новини
Трамп виправдав зростання цін на нафту після ескалації з Іраном
Трамп виправдав зростання цін на нафту після ескалації з Іраном
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС