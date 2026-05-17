Оккупанты отбирают охотничье оружие у жителей ВОТ Запорожья, - ЦНС

17:07 17.05.2026 Вс
2 мин
Зачем оккупанты массово изымают ружья на ВОТ?
aimg Сергей Козачук
Фото: оккупанты массово изымают ружья на ВОТ (Getty Images)

Российские силовики начали принудительное изъятие гладкоствольного оружия у охотников на временно оккупированных территориях Запорожской области. Личное имущество граждан забирают под предлогом "обеспечения потребностей сво".

Детали изъятия и запугивания граждан

Оккупационная администрация пытается выдать грабеж за "добровольную благотворительную передачу". В частности, в Мелитополе захватчики уже отчитались о получении 14 единиц охотничьих ружей от местного населения.

По информации источников ЦНС, на самом деле оружие у людей отбирают под жестким давлением. Владельцам прямо угрожают "проблемами" со стороны росгвардии и оккупационной полиции в случае отказа.

Также украинцев на ВОТ запугивают внезапными обысками зданий, регулярными проверками и возбуждением надуманных уголовных дел за якобы "незаконное хранение" оружия.

Из-за реальной угрозы заключения и репрессий большинство охотников вынуждены отдавать свои ружья.

Зачем армии РФ гражданские ружья

Гладкоствольное оружие захватчики планируют передать непосредственно на линию фронта. Российские военные хотят использовать гражданские охотничьи ружья для борьбы с украинскими FPV-дронами.

К использованию такого типа вооружения армия РФ вынужденно прибегает из-за значительных потерь техники на передовой и острого дефицита специализированного антидронового оборудования и средств РЭБ.

В ЦНС констатируют, что Россия окончательно превратила оккупированные украинские земли в собственную ресурсную базу.

Как россияне грабят гражданских на ВОТ

Напомним, это уже не первый случай, когда захватчики на временно оккупированных территориях Украины отбирают имущество у гражданского населения или усиливают полицейский режим.

В частности, в Луганске сотрудников почтовых служб обязали фиксировать персональные данные людей, которым приходят международные посылки, и передавать эту информацию оккупационным спецслужбам.

Кроме того, в Крыму оккупанты массово забирают дома и землю у людей. Под угрозой сноса жилья оказались по меньшей мере 80 семей, у которых отбирают имущество без всяких компенсаций.

Также под удар так называемой "национализации" попадают и известные украинцы. Ранее оккупационные "власти" полуострова заявили о конфискации имущества чемпиона мира по боксу Александра Усика.

