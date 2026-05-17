Окупанти відбирають мисливську зброю у жителів ТОТ Запоріжжя, - ЦНС

Російські силовики розпочали примусове вилучення гладкоствольної зброї у мисливців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Особисте майно громадян забирають під приводом "забезпечення потреб сво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Деталі вилучення та залякування громадян

Окупаційна адміністрація намагається видати грабіж за "добровільну благодійну передачу". Зокрема, у Мелітополі загарбники вже відзвітували про отримання 14 одиниць мисливських рушниць від місцевого населення.

За інформацією джерел ЦНС, насправді зброю у людей відбирають під жорстким тиском. Власникам прямо погрожують "проблемами" з боку росгвардії та окупаційної поліції у разі відмови.

Також українців на ТОТ залякують раптовими обшуками будівель, регулярними перевірками та порушенням надуманих кримінальних справ за нібито "незаконне зберігання" зброї.

Через реальну загрозу ув'язнення та репресій більшість мисливців змушені віддавати свої рушниці.

Навіщо армії РФ цивільні рушниці

Гладкоствольну зброю загарбники планують передати безпосередньо на лінію фронту. Російські військові хочуть використовувати цивільні мисливські рушниці для боротьби з українськими FPV-дронами.

До використання такого типу озброєння армія РФ вимушено вдається через значні втрати техніки на передовій та гострий дефіцит спеціалізованого антидронового обладнання й засобів РЕБ.

У ЦНС констатують, що Росія остаточно перетворила окуповані українські землі на власну ресурсну базу.