Оккупанты отбирают охотничье оружие у жителей ВОТ Запорожья, - ЦНС

Российские силовики начали принудительное изъятие гладкоствольного оружия у охотников на временно оккупированных территориях Запорожской области. Личное имущество граждан забирают под предлогом "обеспечения потребностей сво".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Детали изъятия и запугивания граждан

Оккупационная администрация пытается выдать грабеж за "добровольную благотворительную передачу". В частности, в Мелитополе захватчики уже отчитались о получении 14 единиц охотничьих ружей от местного населения.

По информации источников ЦНС, на самом деле оружие у людей отбирают под жестким давлением. Владельцам прямо угрожают "проблемами" со стороны росгвардии и оккупационной полиции в случае отказа.

Также украинцев на ВОТ запугивают внезапными обысками зданий, регулярными проверками и возбуждением надуманных уголовных дел за якобы "незаконное хранение" оружия.

Из-за реальной угрозы заключения и репрессий большинство охотников вынуждены отдавать свои ружья.

Зачем армии РФ гражданские ружья

Гладкоствольное оружие захватчики планируют передать непосредственно на линию фронта. Российские военные хотят использовать гражданские охотничьи ружья для борьбы с украинскими FPV-дронами.

К использованию такого типа вооружения армия РФ вынужденно прибегает из-за значительных потерь техники на передовой и острого дефицита специализированного антидронового оборудования и средств РЭБ.

В ЦНС констатируют, что Россия окончательно превратила оккупированные украинские земли в собственную ресурсную базу.