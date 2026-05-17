ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты отбирают охотничье оружие у жителей ВОТ Запорожья, - ЦНС

17:07 17.05.2026 Вс
2 мин
Зачем оккупанты массово изымают ружья на ВОТ?
aimg Сергей Козачук
Оккупанты отбирают охотничье оружие у жителей ВОТ Запорожья, - ЦНС Фото: оккупанты массово изымают ружья на ВОТ (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российские силовики начали принудительное изъятие гладкоствольного оружия у охотников на временно оккупированных территориях Запорожской области. Личное имущество граждан забирают под предлогом "обеспечения потребностей сво".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Читайте также: Оккупанты в "ДНР" выпустили праздничное печенье в честь "освобождения" Мариуполя

Детали изъятия и запугивания граждан

Оккупационная администрация пытается выдать грабеж за "добровольную благотворительную передачу". В частности, в Мелитополе захватчики уже отчитались о получении 14 единиц охотничьих ружей от местного населения.

По информации источников ЦНС, на самом деле оружие у людей отбирают под жестким давлением. Владельцам прямо угрожают "проблемами" со стороны росгвардии и оккупационной полиции в случае отказа.

Также украинцев на ВОТ запугивают внезапными обысками зданий, регулярными проверками и возбуждением надуманных уголовных дел за якобы "незаконное хранение" оружия.

Из-за реальной угрозы заключения и репрессий большинство охотников вынуждены отдавать свои ружья.

Зачем армии РФ гражданские ружья

Гладкоствольное оружие захватчики планируют передать непосредственно на линию фронта. Российские военные хотят использовать гражданские охотничьи ружья для борьбы с украинскими FPV-дронами.

К использованию такого типа вооружения армия РФ вынужденно прибегает из-за значительных потерь техники на передовой и острого дефицита специализированного антидронового оборудования и средств РЭБ.

В ЦНС констатируют, что Россия окончательно превратила оккупированные украинские земли в собственную ресурсную базу.

Как россияне грабят гражданских на ВОТ

Напомним, это уже не первый случай, когда захватчики на временно оккупированных территориях Украины отбирают имущество у гражданского населения или усиливают полицейский режим.

В частности, в Луганске сотрудников почтовых служб обязали фиксировать персональные данные людей, которым приходят международные посылки, и передавать эту информацию оккупационным спецслужбам.

Кроме того, в Крыму оккупанты массово забирают дома и землю у людей. Под угрозой сноса жилья оказались по меньшей мере 80 семей, у которых отбирают имущество без всяких компенсаций.

Также под удар так называемой "национализации" попадают и известные украинцы. Ранее оккупационные "власти" полуострова заявили о конфискации имущества чемпиона мира по боксу Александра Усика.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донбасс Запорожская область Оккупанты
Новости
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата