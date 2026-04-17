Окупанти вдарили по Чернігівщині: шість тисяч людей без світла

За даними підприємства, внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що без світла наразі знаходиться понад 6 тисяч абонентів у місті та області. Також зафіксовано влучання по низці об’єктів інфраструктури.

В АТ "Чернігівобленерго" інформують, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться відразу після того, як ситуація в області стане безпечною.