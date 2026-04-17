Окупанти вдарили по Чернігівщині: шість тисяч людей без світла

Російські окупанти вчергове атакували критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар прийшовся на потужності "Чернігівобленерго".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал АТ "Чернігівобленерго".
За даними підприємства, внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що без світла наразі знаходиться понад 6 тисяч абонентів у місті та області. Також зафіксовано влучання по низці об’єктів інфраструктури.
В АТ "Чернігівобленерго" інформують, що аварійно-відновлювальні роботи почнуться відразу після того, як ситуація в області стане безпечною.
Окупанти не вперше намагаються влаштувати блекаут мешканцям області. Майже кожного дня відбуваються атаки на енергоінфраструктуру. Ввечері у вівторок, 14 квітня, тисячі абонентів у Чернігові залишились без світла через пошкодження окупантами кабельної лінії.
В ніч на 13 число, відразу після Великодня, окупанти також били по АТ "Чернігівобленерго". Без світла залишались 12 тисяч абонентів.
Але найпотужнішу атаку окупантів мешканці області відчули 25 березня, коли 150 тисяч абонентів у місті Чернігів і Чернігівському районі опинились без електрики. Влучання ворожого снаряда в об'єкт енергетичної системи спричинило миттєвий дефіцит потужності в мережі.